Путин поручил ввести стипендии ₽30 тыс. для приоритетных профессий

Выплаты в размере ₽30 тыс. должны заменить ныне существующие президентские стипендии

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Президент Владимир Путин поручил правительству и президентской администрации учредить стипендию для студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, соответствующие приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.

В соответствии с документом, текст которого опубликовала пресс-служба Кремля, размер такой президентской стипендии должен составить 30 тыс. руб.

Также дано поручение учредить правительственную стипендию для студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, в размере 20 тыс. руб.

Эти стипендии, согласно поручениям, должны заменить выплаты, которые были учреждены различными постановлениями за последние 30 лет.

О намерении отдать такие поручения Владимир Путин говорил на встрече со студентами во время посещения Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта в Калининграде в конце января. Глава государства рассказывал, что стипендии планируется создать к 1 июня.

В настоящее время существует президентская стипендия для молодых ученых и аспирантов, у которых есть научные труды, опубликованные в ведущих изданиях (она составляет 22 800 руб.). Также есть стипендии меньшего размера, которые выплачиваются студентам, которые обучаются по приоритетным специальностям, имеют отличную успеваемость и результаты исследовательской работы.