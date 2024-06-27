В Мелитополе прозвучал взрыв
В Мелитополе прогремел взрыв, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов в своем телеграм-канале.
«В этом городе в Запорожской области прозвучал взрыв. Причина и природа взрыва уточняются. Предварительно — работа ПВО», — написал Рогов.
В феврале 2022 года, почти сразу после начала военной операции, российские военные взяли под полный контроль Мелитополь.
Запорожская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Ночью 21 июня в небе над Мелитополем сработала система ПВО. Перед этим власти региона зафиксировали несколько попыток обстрелять Мелитополь со стороны Украины, всего система ПВО уничтожила четыре ракеты.
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