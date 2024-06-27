 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

После схода вагонов с рельсов в Коми госпитализировали десять человек

После схода вагонов с рельсов в Коми госпитализировали десять человек
Video

В городскую больницу Инты госпитализировали десять человек после схода вагонов поезда Воркута — Новороссийск в Коми, рассказали РБК в пресс-службе правительства республики.

«Преимущественно у пострадавших — ушибы, ссадины и рваные раны. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь. Пациенты размещены в стационаре, оперативное вмешательство и размещение в реанимационном отделении не потребовалось», — уточнили в пресс-службе.

В Коми 70 человек пострадали при сходе поезда с рельсов
Общество

Вечером 26 июня девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный в Коми. Движение на участке приостановили. В Минздраве сообщили о 40 пострадавших, по данным МВД, медицинская помощь понадобилась 46 пассажирам. Погибших после схода вагонов нет, всего в поезде было 14 вагонов, в них находились 232 пассажира.

Причиной стал «подмыв полотна в результате обильных осадков», сообщили в РЖД.

Глава Коми Владимир Уйба отметил, что техника не могла добраться до места крушения поезда, поскольку место происшествия находится в лесотундре, поэтому пассажиров решили эвакуировать по железной дороге.

Следственный комитет возбудил дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Названо количество пострадавших при крушении поезда в Коми

Стала известна вероятная причина аварии с поездом в Коми. Подробности

Видео с места крушения пассажирского поезда

«Он направил автомат на меня». Очевидец рассказал об атаке террористов в Дагестане

Степашин заявил, что российские военнослужащие «подчас побираются»

Финляндия впервые сообщила, что обучала украинских военных на своей территории

ЕС закрыла самую большую лазейку в санкциях против России

Захарова сообщила, что Россия готова восстанавливать дипотношения с Грузией

«Сбер» выведет из обращения карты Maestro. Что это значит

Пошлину на «недружественное вино» предложили повысить. Насколько оно подорожает

ЦБ подумает об ответственности для блогеров за рекламу IPO

В США трансплантировали почку находившемуся в сознании мужчине
Теги
сход вагонов Республика Коми пассажиры пострадавшие
Материалы по теме
Глава Коми вылетел на место аварии поезда Воркута — Новороссийск
Общество
В РЖД назвали возможную причину схода поезда с рельсов в Коми
Общество
В Минздраве назвали число пострадавших при сходе поезда с рельсов в Коми
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 94,11 (+0,38) Инвестиции, 26 июн, 17:32 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 87,81 (+0,53) Инвестиции, 26 июн, 17:32
Рябков призвал не спекулировать на тему понижения дипотношений с Западом Политика, 02:35
Устроившего попытку переворота в Боливии генерала задержали Политика, 02:35
В Коми после схода вагонов с рельсов ввели режим ЧС Общество, 02:15
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность Политика, 01:55
«Вошли в историю». Как в Грузии отреагировали на выход в плей-офф Евро Спорт, 01:49
После схода вагонов с рельсов в Коми госпитализировали десять человек Общество, 01:39
Хинштейн потребовал проверку после «схода» в Сызрани из-за цыган Общество, 01:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Лидер Боливии сменил военное руководство на фоне попытки госпереворота Политика, 01:10
Устроивший попытку переворота в Боливии генерал назвал свои требования Политика, 00:46
Групповой этап завершился сенсацией от Грузии. Что произошло на Евро Спорт, 00:30
Хуситы заявили об использовании гиперзвуковой ракеты против судна Израиля Политика, 00:28
Грузинский футболист стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро Спорт, 00:22
Президент Боливии призвал нацию защитить демократию Политика, 00:20
ЕС разрешил разморозить часть зависших из-за санкций переводов из России Финансы, 00:00