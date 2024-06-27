После схода вагонов с рельсов в Коми госпитализировали десять человек
В городскую больницу Инты госпитализировали десять человек после схода вагонов поезда Воркута — Новороссийск в Коми, рассказали РБК в пресс-службе правительства республики.
«Преимущественно у пострадавших — ушибы, ссадины и рваные раны. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь. Пациенты размещены в стационаре, оперативное вмешательство и размещение в реанимационном отделении не потребовалось», — уточнили в пресс-службе.
Вечером 26 июня девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный в Коми. Движение на участке приостановили. В Минздраве сообщили о 40 пострадавших, по данным МВД, медицинская помощь понадобилась 46 пассажирам. Погибших после схода вагонов нет, всего в поезде было 14 вагонов, в них находились 232 пассажира.
Причиной стал «подмыв полотна в результате обильных осадков», сообщили в РЖД.
Глава Коми Владимир Уйба отметил, что техника не могла добраться до места крушения поезда, поскольку место происшествия находится в лесотундре, поэтому пассажиров решили эвакуировать по железной дороге.
Следственный комитет возбудил дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Названо количество пострадавших при крушении поезда в Коми
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Видео с места крушения пассажирского поезда
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