Появилось видео с поездом, который сошел с рельсов в Коми

Появилось видео с поездом, который сошел с рельсов в Коми

В Коми сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск. Следственный комитет возбудил дело по статье о нарушении требований в области транспортной безопасности

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По предварительным данным, погибших нет, информация о пострадавших уточняется, говорится в сообщении СК.