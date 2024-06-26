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Общество ,  
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Появилось видео с поездом, который сошел с рельсов в Коми

Появилось видео с поездом, который сошел с рельсов в Коми
В Коми сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск. Следственный комитет возбудил дело по статье о нарушении требований в области транспортной безопасности

Появилось видео с поездом, который сошел с рельсов в Коми
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По предварительным данным, погибших нет, информация о пострадавших уточняется, говорится в сообщении СК.

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Теги
Республика Коми РЖД поезд
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