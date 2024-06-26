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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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Совбез ООН осудил террористическую атаку в Дагестане

Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Совет Безопасности ООН назвал трусливой террористическую атаку боевиков в Дагестане, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление международного органа.

«Члены Совета Безопасности ООН самым решительным образом осудили гнусную и трусливую террористическую атаку в Дагестане 24 июня», — говорится в сообщении.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш осудил теракт и выразил соболезнования семьям погибших.

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23 июня боевики напали на православные храмы и синагоги и на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. Погибли 16 сотрудников правоохранительных органов, общее число жертв — 21 человек. Среди погибших мирных жителей — православный священник. После нападения 24, 25 и 26 июня объявили днями траура в республике.

Пять боевиков были убиты. Источники РБК, близкие к республиканскому МВД, говорили, что следователи отрабатывают связи террористов, опрашивают их родных и знакомых. В нападении участвовали сыновья и племянники бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Самого чиновника арестовали, исключили из партии «Единая Россия» и уволили.

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