Патриарх Кирилл поручил создать молодежную передачу «без клюквы»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил создать специальную передачу для молодежи на телеканале «Спас». Он выступил с предложением на заседании Высшего церковного совета, сообщает пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ).
Соответствующее поручение патриарх дал председателю синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде.
«У нас с вами телевидение есть, о чем мы раньше и мечтать не могли, причем канал в мультиплексе. Вот для того чтобы молодежь его смотрела, должна быть молодежная передача на нашем канале — это очень важно», — сказал глава РПЦ.
Программа должна быть «не развесистой клюквой, с заигрыванием перед молодежью», а передачей с постановкой «реальных мировоззренческих проблем». На нее следует приглашать церковных и светских специалистов в сфере социологии и психологии, чтобы проводить круглые столы и дискуссии, адресованные в первую очередь молодежи, добавил глава РПЦ.
Телеканал «Спас» входит во второй цифровой мультиплекс (пакет из десяти каналов, распространяющихся на одной частоте). Как и первый, его создали в рамках перехода с аналогового на цифровой формат телевещания. Каналы из мультиплексов доступны почти всему населению, операторы кабельных и спутниковых услуг связи обязаны предоставлять абонентам доступ к ним без взимания платы.
Телеканал «Спас» полностью принадлежит РПЦ.
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