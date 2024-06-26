 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Суд отказался смягчить приговор экс-министру экономики Казахстана

Суд отказался смягчить приговор экс-министру экономики Казахстана Бишимбаеву
Куандык Бишимбаев
Куандык Бишимбаев (Фото: Jogargy_sot / Telegram)

Апелляционная коллегия суда Астаны оставила без изменений приговор бывшему министру экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву по делу об убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой. Трансляцию заседания в YouTube вела пресс-служба Верховного суда страны.

Судьи отклонили апелляционную жалобу адвокатов Бишимбаева, а также апелляцию защитников его родственника Бахытжана Байжанова. Экс-министра экономики приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство. Байжанова признали виновным в укрывательстве и приговорили к четырем годам лишения свободы.

Адвокат Бишимбаева Назкен Кусаинова заявила, что обратится в Верховный суд Казахстана и международные судебные инстанции, передает издание Orda.

Экс-министр экономики Казахстана получил 24 года за убийство Салтанат
Политика
Куандык Бишимбаев

В ноябре 2023 года Бишимбаев в состоянии опьянения поссорился с гражданской женой и избил ее в ресторане. Причиной смерти Нукеновой стала травма головы в результате многочисленных ударов. По данным следствия, Бишимбаев бил жену ногами и душил ее, после он пытался скрыть следы преступления. В частности, его родственник Байжанов удалил записи с камер видеонаблюдения в заведении. Он возглавлял «Гастроцентр», в здании которого находится ресторан.

Спустя несколько дней экс-министра задержали, свою вину он не признал. В телефоне Бишимбаева нашли несколько видео, которые он снял в ночь убийства супруги. На кадрах он оскорбляет Нукенову, спрашивает о ее отношениях до брака с ним и бьет.

В апреле 2024 года на фоне судебного процесса по делу Бишимбаева президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие.

МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС

Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова

СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных

В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео

В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку

Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников

Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности

Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли

Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks

Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц

Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью

Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам

Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС

Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя

Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024
Теги
домашнее насилие приговор Казахстан суд
Материалы по теме
Суд арестовал экс-министра экономики Казахстана по делу об убийстве жены
Политика
Экс-министр экономики Казахстана получил 24 года за убийство Салтанат
Политика
Токаев ужесточил наказание за домашнее насилие
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 94,11 (+0,38) Инвестиции, 17:32 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 87,81 (+0,53) Инвестиции, 17:32
Украина пока мимо плей-офф. Что происходит на Евро Спорт, 20:33
Лето в городе: как насладиться Москвой, если знаешь ее наизусть РБК и ГАЛС, 20:17
Подозреваемого в шпионаже для России австрийца отпустили из-под ареста Политика, 20:14
Глава Коми вылетел на место аварии поезда Воркута — Новороссийск Общество, 20:09
В Коми 70 человек пострадали при сходе поезда с рельсов Общество, 20:04
В Севастополе объявили воздушную тревогу менее чем на 10 минут Политика, 19:58
В РЖД назвали возможную причину схода поезда с рельсов в Коми Общество, 19:56
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Сборная Украины завершила вничью первый тайм матча с Бельгией на Евро Спорт, 19:53
Совбез ООН осудил террористическую атаку в Дагестане Политика, 19:47
Как регулирование MiCA в EC отразится на глобальном рынке криптовалют Крипто, 19:45
В Коми завели дело после схода пассажирского поезда с рельсов Общество, 19:38
Патриарх Кирилл поручил создать молодежную передачу «без клюквы» Технологии и медиа, 19:36
Появилось видео с поездом, который сошел с рельсов в Коми Общество, 19:34
Осужденный в Нидерландах футболист покинул вылетевший из РПЛ клуб Спорт, 19:31