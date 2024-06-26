Суд отказался смягчить приговор экс-министру экономики Казахстана

Куандык Бишимбаев (Фото: Jogargy_sot / Telegram)

Апелляционная коллегия суда Астаны оставила без изменений приговор бывшему министру экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву по делу об убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой. Трансляцию заседания в YouTube вела пресс-служба Верховного суда страны.

Судьи отклонили апелляционную жалобу адвокатов Бишимбаева, а также апелляцию защитников его родственника Бахытжана Байжанова. Экс-министра экономики приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство. Байжанова признали виновным в укрывательстве и приговорили к четырем годам лишения свободы.

Адвокат Бишимбаева Назкен Кусаинова заявила, что обратится в Верховный суд Казахстана и международные судебные инстанции, передает издание Orda.

В ноябре 2023 года Бишимбаев в состоянии опьянения поссорился с гражданской женой и избил ее в ресторане. Причиной смерти Нукеновой стала травма головы в результате многочисленных ударов. По данным следствия, Бишимбаев бил жену ногами и душил ее, после он пытался скрыть следы преступления. В частности, его родственник Байжанов удалил записи с камер видеонаблюдения в заведении. Он возглавлял «Гастроцентр», в здании которого находится ресторан.

Спустя несколько дней экс-министра задержали, свою вину он не признал. В телефоне Бишимбаева нашли несколько видео, которые он снял в ночь убийства супруги. На кадрах он оскорбляет Нукенову, спрашивает о ее отношениях до брака с ним и бьет.

В апреле 2024 года на фоне судебного процесса по делу Бишимбаева президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие.