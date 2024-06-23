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Общество ,  
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Патриарх Кирилл помолился перед «Троицей» на службе в лавре

Патриарх Кирилл помолился перед «Троицей» на службе в Троице-Сергиевой лавре
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Олег Варов / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ко Дню святой Троицы, который в этом году отмечается 23 июня, начал богослужение в Троице-Сергиевой лавре, куда накануне привезли икону «Троица» Андрея Рублева, передает «РИА Новости».

Само богослужение проходит на помосте у стен Успенского собора лавры. Перед этим патриарх Кирилл помолился перед иконой «Троица», расположенной в Троицком соборе лавры.

В Сергиевом Посаде прошло шествие с «Троицей» к Троице-Сергиевой лавре
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Икона &laquo;Святая Троица&raquo; письма преподобного Андрея Рублёва в шатре на Красногорской площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

С 1929 года икона находилась в Третьяковской галерее. Однако в мае 2023 года президент Владимир Путин решил передать икону РПЦ. Третьяковская галерея и Троице-Сергиева лавра заключили договор о передаче иконы монастырю на 49 лет с возможностью продления.

Икона с января 2024 года находилась в храме Христа Спасителя в Москве. Накануне, 22 июня, ее вывезли оттуда и отправили в лавру. Вечером того же дня в Сергиевом Посаде прошло торжественное шествие с «Троицей», в нем принял участие патриарх Кирилл.

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Теги
Троица Троице-Сергиева лавра патриарх Кирилл богослужение

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Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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