Президент Кении отклонил вызвавший массовые протесты законопроект
Президент Кении Уильям Руто отказался подписывать закон о бюджете, из-за которого в стране начались протесты. Заявление главы государства опубликовала газета Nation.
«Поразмыслив над обсуждением содержания законопроекта, я откажусь одобрить его», — заявил Руто.
По словам президента, недовольство граждан законопроектом стало причиной массовых протестов, которые привели «к гибели людей, уничтожению имущества и осквернению конституционных институтов».
Руто предложил принять дополнительные меры жесткой экономии. В частности, сокращение трат коснется президентской канцелярии — финансирование урежут на оперативные расходы, поездки, ремонт и закупку транспорта для администрации президента.
Кроме того, Руто призвал провести межсекторальное совещание по законопроекту со всеми заинтересованными сторонами. Переговоры должны состояться в течение следующих двух недель.
Законопроект о бюджете с поправками президента отправили в парламент, сообщает кенийская газета Star. Депутаты рассмотрят обновленный документ после каникул 23 июля.
Протесты в Кении начались на фоне предложения офиса президента внести поправки в закон о бюджете и повысить ряд налогов. В администрации Руто заявили, что повышение необходимо для наполнения государственной казны и сокращения зависимости от внешних заимствований.
Власти страны предложили ввести 16% НДС на хлеб, транспортировку сахара, мобильные и финансовые услуги. Законопроект предполагал акциз на растительное масло и налог 2,5% на автотранспорт.
На фоне рассмотрения документа в Кении начались митинги. 25 июня протестующие прорвали оцепление и вошли на территорию парламента в Найроби. В результате протестов погибли 13 человек, сотни пострадали. В стране действует режим ЧС.
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