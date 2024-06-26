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Военная операция на Украине ,  
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На Украине аспиранты по контракту потеряли право на отсрочку от призыва

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Онищенко / Shutterstock
Фото: Вячеслав Онищенко / Shutterstock

Обучение в аспирантуре по контракту больше не дает права на отсрочку, следует из указа Минобразования Украины, пишет «Страна».

Возобновить обучение на дневной форме смогут только невоеннообязанные и те, кому по закону разрешено прерывать обучение (из-за беременности, военной службы, академического отпуска). Также это смогут сделать медики.

Новые правила не распространяются на тех, у кого есть отсрочка или бронь от мобилизации.

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Фото:Вячеслав Ратинский / Reuters

В этом году начало обучения в аспирантуре по контракту будет возможно только на заочной и вечерней формах обучения, которые не дают право на отсрочку. Перевод с других форм обучения на дневную будет недоступен.

Замглавы Минобразования Украины Михаил Винницкий говорил, что в 2024 году будут введены специальные государственные экзамены для поступивших в аспирантуру в 2022 году, чтобы проверить, действительно ли они продолжают свое обучение, а не используют аспирантуру «не по назначению».

С 24 февраля 2022 года на Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация. Их регулярно продлевают. Весной в стране ужесточили мобилизацию. К примеру, была отменена категория ограниченно годных. Теперь на Украине есть только две категории: «годен» или «не годен» к военной службе. Те, кто сейчас являются «ограниченно годными», должны в течение девяти месяцев пройти новую медкомиссию, чтобы получить новую категорию. В Минобороны Украины заявили, что к военной службе пригодны 1,1 млн военнообязанных украинцев.

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Теги
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