Диаспора объяснила возвращение в Афганистан бежавшей от талибов девушки
Афганская журналистка и феминистка Кобра Хассани, которая пыталась добиться в России убежища, была вынуждена вернуться в Кабул, поскольку приехала в страну незаконно, сообщил РБК председатель правления афганской диаспоры Санкт-Петербурга Бахтияр Голь Мохаммад Наби.
Он подтвердил, что Хассани уже прибыла в столицу Афганистана. Она летела на родину через Дубай. Россию журналистка покинула накануне, 25 июня.
По словам Наби, у Хассани был только один вариант — вернуться домой.
«Мы пытались, чтобы она временно законно находилась на территории России, [но,] поскольку она прибыла на территорию России незаконно, она должна была покинуть страну. «Один вариант был — это поехать ей в Афганистан, потому что мы девушке объяснили, что там ей никакой опасности нет, нынешние власти у нас в контакте есть, никакой угрозы для нее нет», — сказал он.
Наби заверил, что в Афганистане сейчас «власти мирные и никаких проблем» для Хассани на родине не возникнет.
Хассани бежала из Афганистана в 2021 году после прихода к власти движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России). Журналистка выступала за права женщин, высказывалась в том числе против обязательного ношения хиджаба и критиковала талибов. До смены политического режима девушка получила высшее образование, работала на телевидении и управляла собственным рестораном.
После побега Хассани оказалась в Таджикистане, затем на территории Украины. Оттуда ее обманом отвезли в Россию вместо Польши. В мае 2022 года девушка попыталась попасть в Европу через Санкт-Петербург вместе с другими афганскими беженцами, но их задержали российские правоохранительные органы. В отношении Хассани завели дело о покушении на незаконное пересечение границы. Журналистка говорила, что не знала о нелегальном характере попытки преодолеть ее.
Хассани просила предоставить ей в России убежище и говорила, что в Афганистане ей грозит смертная казнь, но прошение отклонили. С момента задержания пограничниками она находилась в центре временного содержания. В феврале суд признал ее виновной в попытке нелегальной миграции, но вскоре постановил отпустить ее из-под стражи и отменил решение о депортации.
Адвокат Мария Беляева рассказала, что Хассани рассматривала несколько стран для отъезда, «но все требовало усилий, времени, денег». Ее коллега Елена Фадеева допустила, что девушка больше не видела способов избежать депортации и решила вернуться сама, несмотря на риски.
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