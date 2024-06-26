Минфин спрогнозировал поступления по налогу на богатых к концу 2024 года
По итогам 2024 года «налог на богатых» может принести в российский бюджет около 181 млрд руб., следует из прогноза Минфина, поступившего в РБК. За первые пять месяцев поступления от взимания НДФЛ по повышенной на 2 п.п. ставке составили более 56 млрд руб.
С 1 января 2021 года в России вступил в силу закон о налогообложении доходов граждан с депозитов, если их сумма превышает 1 млн руб., а также было введено взимание налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по повышенной до 15% (вместо обычных 13%) ставке для россиян с доходами от 5 млн руб. в год.
Общий объем поступлений от повышенной ставки НДФЛ для граждан с высоким доходом с момента ее введения Минфин оценил примерно в 441 млрд руб.
«В 2021 году доходы по этой статье составили 82,7 млрд руб., в 2022-м — 141,8 млрд руб., в 2023 году — 160,4 млрд руб.», — говорится в сообщении ведомства.
В июне 2024 года Минфин внес в Госдуму законопроект по изменению налоговой системы, который предполагает введение ступенчатой шкалы НДФЛ со ставками 13, 15, 18, 20 и 22%. Ставка налога начинает повышаться с 13 до 15% при доходах от 2,4 млн руб. в год (200 тыс. руб. в месяц), а максимум предусмотрен при доходах свыше 50 млн руб. в год. По прогнозам министерства, от повышения НДФЛ в 2025 году бюджет получит 533 млрд руб.
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