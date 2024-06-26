Мандат Чилингарова передали депутату от Красноярского края Каптелининой

Наталья Каптелинина (Фото: natalya_stepbystep / VK)

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) передала вакантный мандат депутата Государственной думы восьмого созыва Наталье Каптелининой, сообщила пресс-служба ЦИК в своем телеграм-канале.

Ранее мандат принадлежал Артуру Чилингарову («Единая Россия»). Его полномочия были досрочно прекращены в связи со смертью.

Депутат Госдумы, исследователь Арктики и Антарктики Чилингаров умер после тяжелой продолжительной болезни 1 июня 2024 года.

Артур Чилингаров — океанолог, доктор географических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук. Работал в Арктической научно-исследовательской обсерватории в якутском поселке Тикси и обсерватории Ленинградского арктического и антарктического института.

Наталья Каптелинина родилась 15 июня 1984 года в Красноярске. Окончила Красноярский государственный университет цветных металлов и золота по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работала в департаменте финансов администрации Красноярска, ряде компаний города. Депутатом Горсовета впервые избрана в 2018 году. В 2023-м ее переизбрали на новый срок.