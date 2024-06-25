Два человека пострадали при обстреле курского города Суджи
Курский город Суджа попал под обстрел со стороны Украины, пострадали два человека, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Ранение получила местная жительница — ее доставили в больницу, еще одного мужчину госпитализировали с сердечным приступом. Глава региона добавил, что после обстрела в трех домах вспыхнули пожары — их тушат спасатели.
Город Суджа находится в 12 км от границы с Сумской областью Украины. Он неоднократно попадал под обстрелы, в частности 14 июня, тогда один человек погиб.
После начала Россией военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам дронов. В Курской области также периодически объявляют ракетную и авиационную опасность.
Пожар в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Видео
Пострадавших после атаки на Севастополь детей отправят на лечение в Москву
Кто попал в новый санкционный список ЕС
Пашинян выразил соболезнования Путину из-за теракта в Дагестане. Текст телеграммы
Прокуратура попросила возбудить уголовное дело против Моргенштерна
В МВД опубликовали список погибших сотрудников в результате нападения боевиков
Новый пакет санкций ЕС затронул операции с криптовалютой. Подробности
Следственный комитет опубликовал видео из Дагестана, где произошли нападения
Актер из «Пиратов Карибского моря» стал жертвой акулы
Названа причина резкого падения курса юаня