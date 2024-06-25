Два человека пострадали при обстреле курского города Суджи

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Курский город Суджа попал под обстрел со стороны Украины, пострадали два человека, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Ранение получила местная жительница — ее доставили в больницу, еще одного мужчину госпитализировали с сердечным приступом. Глава региона добавил, что после обстрела в трех домах вспыхнули пожары — их тушат спасатели.

Город Суджа находится в 12 км от границы с Сумской областью Украины. Он неоднократно попадал под обстрелы, в частности 14 июня, тогда один человек погиб.

После начала Россией военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам дронов. В Курской области также периодически объявляют ракетную и авиационную опасность.