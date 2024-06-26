В Курской области предупредили о ракетной опасности
Власти Курской области предупредили местных жителей об опасности ракетной атаки, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Он порекомендовал в квартирах и домах укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например в коридоре, ванной, кладовой. Находящимся на улице следует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
Накануне Смирнов сообщал, что курский город Суджа попал под обстрел со стороны Украины, пострадали два человека.
После начала Россией военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам дронов. В Курской области также периодически объявляют ракетную и авиационную опасность.
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