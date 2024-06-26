РКН пригрозил Opera и Google штрафом за помощь в обхождении блокировок
Роскомнадзор (РКН) планирует оштрафовать Opera и Google на сумму до 4 млн руб. за неудаление плагинов с информацией об обходе блокировок. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Накануне Роскомнадзор потребовал от компаний Opera Software и Google ограничить в их браузерах доступ к плагину, в котором есть информация об обходе блокировок в интернете. Служба направила представителям компаний и разработчику расширения требования об ограничении доступа к этому плагину.
«На текущий момент компании не выполнили требования Роскомнадзора. Если запрещенная информация не будет удалена, ведомство рассмотрит вопрос о привлечении компаний к ответственности, предусмотренной действующим законодательством РФ», — говорится в сообщении.
За неудаление противоправного контента по требованию Роскомнадзора закон предусматривает ответственность по ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях в виде штрафа в размере от 800 тыс. руб. до 4 млн руб. В случае повторного правонарушения предусмотрены оборотные штрафы в размере от 1/20 до 1/10 совокупного размера.
С 1 марта 2024 года в России действует запрет на распространение в сети информации, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок для доступа к противоправному контенту.
МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС
Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова
СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных
В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео
В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку
Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников
Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности
Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли
Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks
Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц
Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью
Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам
Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС
Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя
Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024