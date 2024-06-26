РКН пригрозил Opera и Google штрафом за помощь в обхождении блокировок

Роскомнадзор (РКН) планирует оштрафовать Opera и Google на сумму до 4 млн руб. за неудаление плагинов с информацией об обходе блокировок. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Накануне Роскомнадзор потребовал от компаний Opera Software и Google ограничить в их браузерах доступ к плагину, в котором есть информация об обходе блокировок в интернете. Служба направила представителям компаний и разработчику расширения требования об ограничении доступа к этому плагину.

«На текущий момент компании не выполнили требования Роскомнадзора. Если запрещенная информация не будет удалена, ведомство рассмотрит вопрос о привлечении компаний к ответственности, предусмотренной действующим законодательством РФ», — говорится в сообщении.

За неудаление противоправного контента по требованию Роскомнадзора закон предусматривает ответственность по ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях в виде штрафа в размере от 800 тыс. руб. до 4 млн руб. В случае повторного правонарушения предусмотрены оборотные штрафы в размере от 1/20 до 1/10 совокупного размера.

С 1 марта 2024 года в России действует запрет на распространение в сети информации, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок для доступа к противоправному контенту.