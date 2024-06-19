Роскомнадзор объяснил блокировку сайтов с песней «Роди мне 1000 детей»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор (РКН) ограничил в России доступ к сайтам, где были размещены текст и аккорды песни «Роди мне 1000 детей» группы «Порнофильмы», так как композиция содержит призывы к экстремистской деятельности, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Ранее песня попала в реестр запрещенной информации, который ведет ведомство. 7 июня туда внесли ссылку на текст и аккорды.

«Доступ к материалам ограничен в соответствии со ст. 15.3 закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Основанием для этого стало наличие призывов к экстремистской деятельности в тексте указанной композиции», — ответили в РКН на вопрос РБК о причинах ограничения доступа.

В 2021 году Минюст внес другую песню «Порнофильмов» — «Нищих убивай» — в список экстремистских материалов.

Коллектив назвал ситуацию абсурдной. Музыканты отметили, что композиция представляет собой перепевку трека Kill the poor американской панк-группы Dead Kennedys. Они рассказали, что перевели песню на русский язык почти дословно «с небольшими художественными украшениями и адаптацией под русскую действительность».

В 2022 году Волгоградский областной суд отменил постановление о признании этой песни экстремистской, указав на «процессуальные нарушения при рассмотрении дела» в первой инстанции.

В сентябре 2023 года Минюст признал лидера и солиста «Порнофильмов» Владимира Котлярова иностранным агентом.