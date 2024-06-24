В Курской области сообщили о пострадавших в результате атаки БПЛА
Украинские беспилотники атаковали хутор Олешня в Курской области, пострадали два человека, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.
В результате удара в населенном пункте начался пожар — загорелся дом.
«Ожоги получила местная жительница. Она оперативно была доставлена в Суджанскую районную больницу», — говорится в сообщении.
Машину прибывших на место ЧП пожарных также атаковали БПЛА. В результате ранение получил водитель автомобиля, его доставили в больницу.
Курская область имеет общие границы с украинской Сумской областью, после начала военной операции на Украине регион регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам, в последнее время практически ежедневно объявляется ракетная опасность. 22 июня над Большесолдатским районом области сбили шесть украинских ракет. В тот же день в Суджанском и Беловском районах региона сбили две ракеты, однако система оповещения не сработала вовремя из-за технического сбоя в результате DDoS-атаки на серверы.
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