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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области сообщили о пострадавших в результате атаки БПЛА

Глава Курской области Смирнов: в результате атаки БПЛА пострадали двое
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Украинские беспилотники атаковали хутор Олешня в Курской области, пострадали два человека, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

В результате удара в населенном пункте начался пожар — загорелся дом.

«Ожоги получила местная жительница. Она оперативно была доставлена в Суджанскую районную больницу», — говорится в сообщении.

Машину прибывших на место ЧП пожарных также атаковали БПЛА. В результате ранение получил водитель автомобиля, его доставили в больницу.

Над Курской областью сбили шесть ракет
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Курская область имеет общие границы с украинской Сумской областью, после начала военной операции на Украине регион регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам, в последнее время практически ежедневно объявляется ракетная опасность. 22 июня над Большесолдатским районом области сбили шесть украинских ракет. В тот же день в Суджанском и Беловском районах региона сбили две ракеты, однако система оповещения не сработала вовремя из-за технического сбоя в результате DDoS-атаки на серверы.

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Теги
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