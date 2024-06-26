Глава партии Вучича выступил против ограничений на продажу оружия Западу
Премьер-министр Сербии, глава правящей Сербской прогрессивной партии (SNS) Милош Вучевич заявил, что не хочет ограничивать продажи боеприпасов западным странам, несмотря на то, что те могут направлять их Украине в рамках военной помощи.
«Я не хочу препятствовать компаниям продавать наши боеприпасы в Испанию, Чехию, США... потому что для нас не запрещено и не аморально производить оружие и боеприпасы, которые, к сожалению, используются и там, где идет война», — сказал он в интервью Agence France-Presse (AFP),
Вместе с тем политик подчеркнул, что продажа оружия не является «вкладом Сербии в помощь одной из воюющих сторон».
Президент Сербии Александр Вучич ранее подтвердил в интервью Financial Times, что объем экспорта боеприпасов из его страны составил за последние два-три года примерно €800 млн.
Он подчеркнул, что продажа боеприпасов — возможность для бизнеса и «часть экономического возрождения» Сербии. Вучич также отметил, что не принимает чью-либо сторону в конфликте на Украине.
«Мы не можем экспортировать их (боеприпасы. — РБК) на Украину или в Россию... но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они в конечном итоге с этим сделают — это их работа», — сказал сербский президент», — пояснил сербский президент.
После этого в Кремле заявили, что «будут разбираться» с Белградом насчет поставок оружия Украине. В МИДе сообщили, что Россия и Сербия обсуждают вопросы, связанные с военными поставками.
Сербия не поддерживает санкции, введенные западными странами против России после начала военной операции на Украине. Вучич неоднократно говорил о давлении на него из-за такой позиции.
При этом в феврале 2023 года в соцсети Х (ранее Twitter) появились снимки документов о поставках боеприпасов сербской компанией Krusik Киеву через Турцию и Словакию. Вучевич, который тогда занимал пост министра обороны Сербии, эту информацию опровергал.
Москва осуждает поставки оружия Киеву. В Кремле считают, что это не способствует урегулированию конфликта.
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