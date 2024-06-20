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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин сообщил о двух погибших и семи раненых при обстрелах в регионе

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

При обстрелах в Донецкой народной республике за утро четверга, 20 июня, погибли два человека, ранения получили семь человек.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.

«В Петровском районе столицы региона после обстрела по ул. Петровского у остановки общественного транспорта «Школа № 106» от полученных ранений скончалась в больнице женщина 1955 г.р.», — написал он.

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При уточнении данных выяснилось, что ранения при обстреле получила еще одна женщина.

В больнице Горловки при обстреле были ранены три человека, все сотрудники компании «Автодор».

«Также ранения получила сотрудница ГУП ДНР АЗС «РТК» — женщина 1993 г.р.», — добавил Пушилин. По его словам, она находится в состоянии средней степени тяжести.

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Денис Пушилин раненые обстрел жертвы

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