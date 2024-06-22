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Политика ,  
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В Минобороны сообщили о погибших при атаке дрона на грузовик в Сирии

Минобороны: дрон международной коалиции атаковал грузовик в Сирии, есть жертвы

Беспилотник международной коалиции нанес удар из воздушного пространства Ирака по грузовику в районе приграничного сирийского города Абу-Кемаль, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

«Многоцелевой беспилотный летательный аппарат MQ-1C, принадлежащий так называемой «международной антитеррористической коалиции», из воздушного пространства Ирака без нарушения воздушного пространства Сирии нанес удар по грузовому автомобилю», — говорится в сообщении.

По данным ЦПВС, в результате атаки есть погибшие и пострадавшие граждане Сирии.

Беспилотник MQ-1C Grey Eagle — разведывательно-ударный аппарат производства General Atomics. Состоит на вооружении американской армии. Активно применялся на территории Ирака и Афганистана.

За сутки силы стран международной коалиции (состоит из более чем 80 стран, ее возглавляют США) совершили восемь полетов беспилотников, не согласованных с Россией и выполненных с нарушением требований деконфликтации, отметили в ЦПВС.

В районе военной базы коалиции Эт-Танф центр также зафиксировал 11 нарушений двумя истребителями F-15, парой истребителей Typhoon, тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt и одним модульным разведывательно-ударным БПЛА MQ-9.

В Сирии три дрона США близко подлетели к российскому истребителю
Политика
MQ-9 Reaper

Накануне, 21 июня, три американских дрона MQ-9 Reaper подлетели на опасное расстояние к российскому истребителю Су-35 в воздушном пространстве Сирии. Сближение произошло над городом Эс-Сухне в провинции Хомс. По данным ЦПВС, БПЛА коалиции допустили опасное сближение с российским самолетом на высоте 7–8 тыс. м.

В центре уточнили, что Су-35 в это время совершал плановый полет. Российский летчик сумел предотвратить столкновение.

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Теги
Сирия беспилотники США

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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