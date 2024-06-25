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Военная операция на Украине ,  
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Под Белгородом пожилая женщина погибла при обстреле

Гладков: пожилая женщина погибла в результате прямого попадания снаряда в дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Пожилая жительница села Беловское в Белгородском районе погибла в результате прямого попадания снаряда в дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, во время обхода территории после обстрела был обнаружен разрушенный частный дом. В нем находилась погибшая. Гладков выразил соболезнования родным и близким, пообещав оказать семье погибшей помощь.

Село Беловское находится на востоке от Белгорода.

Гладков рассказал об отражении второй за ночь атаки на Белгород
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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Белгородская область за ночь подверглась нескольким атакам со стороны вооруженных сил Украины. Сначала Белгород и Белгородский район были атакованы беспилотниками. Пострадала одна мирная жительница. Были повреждены четыре многоквартирных дома, один частный дом, два коммерческих объекта.

Затем на подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей, мужчина получил ранения. Город Шебекино также подвергся обстрелу, в результате чего там полностью сгорело административное здание одного из предприятий.

Ближе к утру Яковлевский городской округ атаковали шестью беспилотниками. В городе Строитель, который относится к этому округу, пострадали два человека.

Всего, по словам Гладкова, в результате атак со стороны Украины за прошедшие сутки ранения получили 15 жителей Белгородской области. Трое из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Гладков отметил, что в случае необходимости пострадавших отправят в Москву, но пока все есть для продолжения их лечения в регионе. За ночь с 24 на 25 июня пострадали четыре человека.

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Вячеслав Гладков обстрел Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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