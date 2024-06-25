При обстреле белгородского села Новая Таволжанка пострадал охранник
В Шебекинском городском округе Белгородской области под обстрел попало село Новая Таволжанка. Один из снарядов упал рядом со зданием социального учреждения, в результате пострадал охранник, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, мужчину контузило, также он получил ушиб правого плечевого сустава. Охранника увезли на лечение в Белгород. Медики оценивают его состояние как среднетяжелое.
В здании социального учреждения были повреждены остекление и фасад. Также ущерб получили два частных домовладения: там оказались посечены фасады и заборы.
Кроме того, повреждения получила линия электропередачи. Осколками был посечен один легковой автомобиль, сообщил Гладков.
Новая Таволжанка расположена в 500 м от границы России с Харьковской областью Украины.
Приграничные российские регионы, в том числе Белгородская область, регулярно попадают под обстрелы после начала военной операции.
Утром 25 июня обстрелу подверглось село Беловское в Белгородском районе. В результате прямого попадания снаряда в частный дом погибла пожилая женщина, само здание было разрушено, сообщил Гладков.
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