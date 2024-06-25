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Военная операция на Украине ,  
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При обстреле белгородского села Новая Таволжанка пострадал охранник

Охранник соцучреждения пострадал при обстреле белгородской Новой Таволжанки
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В Шебекинском городском округе Белгородской области под обстрел попало село Новая Таволжанка. Один из снарядов упал рядом со зданием социального учреждения, в результате пострадал охранник, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, мужчину контузило, также он получил ушиб правого плечевого сустава. Охранника увезли на лечение в Белгород. Медики оценивают его состояние как среднетяжелое.

В здании социального учреждения были повреждены остекление и фасад. Также ущерб получили два частных домовладения: там оказались посечены фасады и заборы.

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Фото:ТАСС

Кроме того, повреждения получила линия электропередачи. Осколками был посечен один легковой автомобиль, сообщил Гладков.

Новая Таволжанка расположена в 500 м от границы России с Харьковской областью Украины.

Приграничные российские регионы, в том числе Белгородская область, регулярно попадают под обстрелы после начала военной операции.

Утром 25 июня обстрелу подверглось село Беловское в Белгородском районе. В результате прямого попадания снаряда в частный дом погибла пожилая женщина, само здание было разрушено, сообщил Гладков.

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Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел Новая Таволжанка охранник
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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