Авиасалон МАКС-2024 отменили

Правительство отменило авиасалон МАКС в 2024 году

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Правительство отменило Международный авиационно-космический салон (МАКС), который планировалось провести в июле 2024 года в подмосковном Жуковском, следует из распоряжения, размещенного на портале правовых актов.

Изменения внесли в перечень международных выставок продукции военного назначения, которые планируется провести в России в 2024 году.

«Позицию, касающуюся Международного авиационно-космического салона «МАКС-2024» исключить», — сказано в документе.

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