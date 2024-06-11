Росавиация начала расследование посадки самолета Cessna на шоссе

Росавиация начала расследование инцидента, связанного с аварийной посадкой самолета Cessna на автомобильную трассу в Мурманской области, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Около 11:00 МСК легкомоторный самолет, зарегистрированный в государственном реестре <...> в качестве единичного экземпляра воздушного судна (ЕЭВС) с наименованием «Синица-7», совершил вынужденную посадку на автодорогу Кола — Лотта (в районе 151 км)», — написал он.

Посадка прошла благополучно, никто не пострадал, уточнил Кореняко. Для расследования инцидента, создана комиссия Росавиации, добавил он.

Оператором воздушных сил выступает авиационная компания «Лаггар» (Ленинградская область). Кореняко отметил, что у компании есть сертификат для осуществления авиационных полетов.

Ранее 11 июня о вынужденной посадке самолета сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ведомство уточнило, что, по предварительным данным, причиной аварийной посадки стал отказ техники.

Прокуратура изучит обстоятельства посадки, состояние воздушного судна и выполнение экипажем правил безопасности полетов.