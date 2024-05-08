Авиасалон МАКС перенесли второй год подряд

Авиасалон «МАКС» проводится с 1993 года с периодичностью раз в два года

Фото: Олег Яковлев / РБК

Международный авиационно-космический салон (МАКС), который регулярно проводился в городе Жуковский в Московской области, в этом году вновь отменен, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на три источника в авиаотрасли. О возможной отмене авиасалона также пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Авиасалон переносили с июля 2023 года на более поздний срок. Ожидалось, что он пройдет 23-28 июля 2024 года.

Причину отмены и новые даты собеседники агентств не уточнили. Кроме того, официально решение об отмене салона в этом году пока не принято.

Перенося мероприятие в прошлом году, его организаторы предполагали проводить его два года подряд, в 2024 и 2025 годах.

РБК обратился за комментарием к организатору МАКСа, АО «Авиасалон».

Как правило, выставка проводится раз в два года на аэродроме имени М. М. Громова. Впервые она состоялась в 1993-м и с тех пор обычно длится шесть дней, последние три из которых вход открыт для всех. МАКС — важное отраслевое событие, крупнейшая выставка авиатехники в Восточной Европе и одно из крупнейших публичных мероприятий, проводимых в России. Кроме того, это авиашоу, на которое приходят посмотреть сотни тысяч зрителей. На авиасалоне регулярно выступают российские и иностранные пилотажные группы, производятся полеты опытных образцов самолетов. В предыдущий раз МАКС провели в июле 2021 года. В течение шести дней были подписаны соглашения на общую сумму 265 млрд руб.

В прошлом году факторами переноса стали международные санкции против российского авиапрома, из-за чего участие зарубежных компаний будет ограниченным, а начатые проекты по замещению импорта пока не доведены до конца и потому оптимальнее сосредоточиться на работе, объяснял источник «Ведомостей», близкий к правительству. Собеседник газеты упомянул и вопрос обеспечения безопасности на авиасалоне; но, по его словам, это не основная причина переноса.