Сейм Литвы одобрил расторжение договора с Россией о правовой помощи
Сейм Литвы одобрил прекращение двустороннего договора с Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. За это проголосовали 93 депутата, пятеро воздержались, сообщили в пресс-службе литовского сейма.
«Министр юстиции указал, что необходимо передать России уведомление о расторжении договора до 21 июля этого года», — следует из опубликованного сообщения пресс-службы. Поддержание тесного правового сотрудничества «с государством-агрессором» не является целью, уточнили там.
Международное соглашение о правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам Москва и Вильнюс подписали 21 июля 1992 года. Документ обеспечивал равную защиту юридических лиц, а также личных и имущественных прав граждан обоих государств. В январе 2025 года документ должен был продлиться автоматически.
При этом возможность обращения за правовой помощью сохранится, подчеркнула министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская. По ее словам, сделать это можно будет «посредством дипломатических процедур».
Правительство Литвы 29 мая 2024 года одобрило предложение Министерства юстиции о расторжении международного соглашения. В Минюсте такое решение объяснили изменением геополитической ситуации. Россия нарушила принципы международного права, начав спецоперацию на Украине, заявила Добровольская. Поэтому Литва должна «выразить политическую волю» и прекратить международные отношения «со страной-агрессором».
В марте 2024 года решение о расторжении аналогичного соглашения с Россией приняла Эстония. Такой шаг эстонский парламент объяснил отсутствием «доверия к российской правовой системе».
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