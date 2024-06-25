Воронежский губернатор заявил о стабилизации ситуации после атаки ВСУ
Ситуация в Ольховатском районе стабилизировалась после атаки дронов со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в телеграм-канале.
«Основную часть ранее введенных ограничений отменяем. Граждане могут покидать укрытия», — написал Гусев.
Он попросил местных жителей в случае обнаружения на своих участках или на улицах подозрительных предметов не приближаться к ним.
«Оперативные службы продолжают работу в усиленном режиме до полной ликвидации последствий произошедшего», — добавил глава региона.
Ночью 25 июня два украинских беспилотника попытались атаковать Воронежскую область. Российские средства ПВО сбили их. При этом части одного из сбитых дронов попали на территорию одной из промплощадок, вызвав там пожар.
Позже губернатор Гусев уточнил, что атаке подверглись два муниципалитета. В частности в Ольховатском районе произошла «детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений». Никто из жителей района, по словам главы области, не пострадал.
На территории Ольховатского района ввели режим ЧС. В районе приостановили работу детских садов и школьного лагеря, в местной школе перенесли экзамены.
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