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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении двух складов с имуществом ВСУ

Минобороны: военные уничтожили два склада военно-технического имущества ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные уничтожили два склада военно-технического имущества Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <...> уничтожены два склада военно-технического имущества ВСУ, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18», — говорится в сводке Минобороны.

Также российские военные из подразделения группировки войск «Запад» уничтожили склад боеприпасов ВСУ.

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Министерство обороны Российской Федерации, Москва

Военнослужащие России 23 июня нанесли удар по месту подготовки летного и технического состава ВСУ. Атаку провели при помощи высокоточного оружия большой дальности морского базирования. Ведомство не уточнило, где именно это произошло, но отметило, что цель удара достигнута. Утром того же дня в Киеве произошли взрывы, в городе и области работала ПВО.

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