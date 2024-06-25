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Военная операция на Украине ,  
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Синегубов сообщил о взрывах в Харькове

Глава ОВА Синегубов: в Харькове произошла серия взрывов
Сюжет
Военная операция на Украине
Люди в бомбоубежище
Люди в бомбоубежище (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

В Харькове произошла серия взрывов, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Незадолго до его публикации «Суспiльне» со ссылкой на корреспондентов сообщило о серии взрывов за пределом города.

В регионе с 8:30 мск действует воздушная тревога.

В Харькове прогремели несколько взрывов
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Фото:Алина Смутко / Reuters

Ранее, 23 июня, в Харькове также раздались взрывы — в городе возникли перебои с электричеством, и метро приостановило работу.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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