Синегубов сообщил о взрывах в Харькове

Люди в бомбоубежище (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

В Харькове произошла серия взрывов, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Незадолго до его публикации «Суспiльне» со ссылкой на корреспондентов сообщило о серии взрывов за пределом города.

В регионе с 8:30 мск действует воздушная тревога.

Ранее, 23 июня, в Харькове также раздались взрывы — в городе возникли перебои с электричеством, и метро приостановило работу.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.