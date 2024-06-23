Метро Харькова приостановило работу после взрывов

В Харькове прогремели взрывы, есть погибшие, сообщил мэр. В городе возникли перебои с электричеством, приостановило работу метро. В некоторых районах отсутствует водоснабжение

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В Харькове приостановили работу метрополитена в результате атак и перебоев с электричеством, сообщили в телеграм-канале Харьковского метрополитена.

«Временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. Все станции сейчас работают исключительно в режиме укрытия. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

О взрывах в Харькове ранее сообщили в телеграм-каналах мэр Игорь Терехов и глава харьковской ОВА Олег Синегубов. По словам Терехова, есть погибшие.

Как пишет «РБК-Украина», после атаки в городе начались перебои с электричеством. По данным издания «Страна», в некоторых районах отсутствует водоснабжение.

Как подчеркивает Минобороны России, удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Минобороны ранее сегодня отчиталось об ударе по месту подготовки летного и технического состава Воздушных сил Украины. В ведомстве не уточнили, где это произошло, но заявили о достижении намеченной цели.

Накануне Терехов также сообщал о ракетной атаке. По его словам, есть погибшие и раненые.