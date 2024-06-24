В Харькове прогремели несколько взрывов

Фото: Алина Смутко / Reuters

В Харькове раздалось несколько взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.

«В Харькове слышна серия взрывов», — написал Терехов. Спустя минуту он рассказал, что в городе прозвучал еще один взрыв.

С 8 часов вечера 24 июня на всей территории Украины три раза объявляли воздушную тревогу.

Накануне, 23 июня, в Харькове вновь прогремели взрывы. Мэр города Терехов сообщил, что один человек погиб и пятеро получили ранения в жилом доме, еще трое пострадали в другом районе города.

В результате атак и перебоев с электричеством в Харькове приостановило работу метро. Все станции работали в режиме укрытия.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.