Гладков рассказал об отражении второй за ночь атаки на Белгород
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, ранен один человек. Мужчина получил осколочное ранение плеча и кисти. Бригада скорой оказала пострадавшему медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно», — сообщил он.
По его словам, зафиксированы повреждения остекления в одной квартире и в автосалоне, три автомобиля посечены осколками. Также есть незначительные последствия в селах Головчино (к юго-западу от города, ближе к украинской границе) и Стрелецкое (северо-западный пригород).
Ранее этой ночью город подвергся массированной атаке беспилотников, пострадала женщина, ее госпитализировали. В Белгороде были повреждены четыре многоквартирных дома, в четырех квартирах выбиты окна, еще одна многоэтажка была повреждена в поселке Северный. Также были отмечены повреждения частного дома и двух коммерческих объектов. Кроме того, оказались посечены четыре автомобиля, нарушена работа линии газоснабжения.
Около 0:50 в регионе был запущен сигнал ракетной опасности, спустя полчаса его отменили. Около 23:00 начала действовать опасность атаки дронов, ее отменили в 1:40. Такой же режим объявлен в соседних Курской и Воронежской областях.
Гладков также рассказал об обстреле приграничного города Шебекино. Там никто не пострадал, но полностью сгорело одно административное здание одного из предприятий, также повреждены два многоквартирных дома.
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