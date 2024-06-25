Трудоголиками в России оказались предприниматели и бухгалтеры

В России трудоголиками чаще всего бывают владельцы бизнеса, топ-менеджеры и бухгалтеры. Это следует из результатов исследования, проведенного группой «Ренессанс страхование» и аналитическим центром «Зарплаты.ру» (есть у РБК).

На первом месте оказались предприниматели и наемные топ-менеджеры (по 37% голосов опрошенных), на втором — бухгалтеры (27%), а на третьем — врачи (26%). Кроме них, много работают учителя (23%) и юристы (22%).

В конце рейтинга трудоголиков оказалось консультанты (8%), секретари и домашний персонал (по 6%).

В опросе приняли участие 1,8 тыс. респондентов — начальники отделов и руководители компаний, в возрасте от 25 до 55 лет, проживающие в крупных городах России. Исследование проводилось в мае 2024 года методом онлайн-анкетирования.

Большинство участников опроса (80%) считают, что трудоголики способствуют росту и развитию бизнеса. При этом 20% респондентов считают иначе, из них половина убеждена, что трудоголики создают нездоровую среду внутри коллектива, провоцируют конкуренцию и давление на других сотрудников.

Среди критериев, по которым можно определить трудоголика, самый распространенный — регулярное выполнение сверхурочной работы без просьбы руководства (69%). Также трудоголики — те, кто работает без отдыха (61%), постоянно находится на рабочем месте до и после окончания рабочего дня (58%), быстро отвечает по рабочим вопросам вне рабочего времени (49%), не идет в отпуск (37%).

За последние три года 44% россиян приходилось работать во время отпуска, показали результаты опроса «Авито Работа», опубликованные в феврале 2024 года. При возникновении рабочих вопросов больше половины (60%) россиян принимают звонки и отвечают на сообщения коллег, находясь в отпуске. Рабочие переписки на отдыхе читают в основном специалисты сфер маркетинга, рекламы и PR (55%), туризма (48%), фитнеса и салонов красоты (47%), а также онлайн-торговли (46%).