Эксперты назвали страны, где живут трудоголики

Французские руководители не только готовы работать интенсивно, подолгу, без регулярных перерывов, но и испытывают наибольшее беспокойство по поводу результатов своей работы, отмечает агентство

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Франция заняла первое место по числу трудоголиков среди руководителей бизнеса, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование медицинского страховщика Bupa Global.

Так, четверо из десяти руководителей французского бизнеса признались, что работают интенсивно и подолгу без регулярных перерывов, что значительно превышает среднемировой показатель, говорится в исследовании.

Помимо этого французские руководители испытывали наибольшее беспокойство по поводу результатов своей работы. Авторы исследования обнаружили, что опасения французов по поводу способности их организаций выдержать текущую экономическую нестабильность наряду с нежеланием работать удаленно по сравнению с их коллегами по всему миру способствовали их склонности к трудоголизму.

«Такое сочетание внешнего экономического давления и склонности брать ответственность на себя могло привести к тому, что французские руководители оказались самыми трудолюбивыми», — сказал управляющий директор Bupa Globa Энтони Кабрелли.

На втором месте в рейтинге по числу трудоголиков — ОАЭ, на третьем — Египет, следом — Гонконг, Китай, Великобритания, США и Сингапур.

По данным опроса, трудоголизм был более распространен среди руководителей, которые работали в офисе полный рабочий день, по сравнению с теми, кто работал удаленно.

В 2017 году Франция стала первой европейской страной, применившей закон о «праве на отключение», который требует от организаций запрещать электронную почту и звонки на рабочем месте после определенных часов, напомнило агентство.

Опрос Bupa Global провели в августе и сентябре прошлого года среди 2439 респондентов в восьми регионах.