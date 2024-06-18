Прокуратура: женщина погибла при стрельбе на предприятии в Рязани

При стрельбе на предприятии в Рязани погибла женщина и пострадал мужчина

Производственная линия на предприятии «Рязаньмонтажзаготовка» (Фото: monzag.ru)

В Рязани мужчина во время конфликта из-за имущественного спора открыл стрельбу по двум людям, один из них скончался, второй госпитализирован. Стрелявший задержан, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В ведомстве уточнили ТАСС, что стрельба произошла на рязанском предприятии «Рязаньмонтажзаготовка», погибла женщина и пострадал мужчина.

По данным телеграм-канала Mash, 66-летний поставщик запчастей для предприятия застрелил бухгалтера и ранил своего племянника на территории завода. По предварительной информации, пенсионер приехал выяснять отношения из-за долга по поставкам вместе с родственником.

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