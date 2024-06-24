 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Площадь пожара во Фрязино увеличилась до 5 тыс. кв. м

Площадь пожара во Фрязино увеличилась до 5 тыс. кв. м
Video

Площадь пожара в НИИ во Фрязино достигла 5 тыс. кв. м, тушение осложняет наличие внутри здания баллонов с газовоздушной смесью, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

«Площадь пожара увеличилась до 5 тыс. кв. м. Тушение осложняет наличие внутри здания баллонов с газовоздушной смесью. Пожарные продолжают работу по ликвидации пожара», — говорится в сообщении.

В тушении участвуют более 130 человек и 50 единиц техники.

Число погибших при пожаре во Фрязино выросло до восьми
Общество

Пожар начался в девятиэтажном здании, расположенном по адресу: Заводской проезд, 2. Он совпадает с адресом, по которому находится НИИ «Платан». Пожару присвоен третий ранг сложности, причина возгорания пока не известна.

В холдинге «Росэлектроника» (в него входит НИИ) заявили, что горящее здание в конце 1990-х перешло в частную собственность, оно не имеет отношения к компании и оборонной промышленности.

В результате пожара погибли восемь человек, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Пожар в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Видео

Пострадавших после атаки на Севастополь детей отправят на лечение в Москву

Кто попал в новый санкционный список ЕС

Пашинян выразил соболезнования Путину из-за теракта в Дагестане. Текст телеграммы

Прокуратура попросила возбудить уголовное дело против Моргенштерна

В МВД опубликовали список погибших сотрудников в результате нападения боевиков

Новый пакет санкций ЕС затронул операции с криптовалютой. Подробности

Следственный комитет опубликовал видео из Дагестана, где произошли нападения

Актер из «Пиратов Карибского моря» стал жертвой акулы

Названа причина резкого падения курса юаня

Теги
новости Пожар Фрязино площадь
Материалы по теме
Пожар в многоэтажном здании во Фрязино. Фоторепортаж
Общество
В НИИ «Платан» во Фрязино произошел пожар
Общество
Число погибших при пожаре во Фрязино выросло до восьми
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 94,08 (-0,18) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 87,37 (-0,59) Инвестиции, 17:49
Кравцов поддержал введение в школах оценки за поведение Общество, 19:48
Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы из-за поджога военкомата Общество, 19:37
Некорректные заявки на биржевой обмен акций Yandex N.V. будут исправлены Инвестиции, 19:33
Из Севастополя в Москву привезли 22 пострадавших при обстреле Политика, 19:32
Площадь пожара во Фрязино увеличилась до 5 тыс. кв. м Общество, 19:29
Юристы оценили, как новые санкции ЕС могут отразиться на авиакомпаниях Бизнес, 19:21
Туроператоры заявили об отсутствии массовых отмен туров в Крым и Дагестан Общество, 19:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд арестовал контрактника-дезертира по делу об убийстве школьницы Общество, 19:10
КНДР вновь запустила шары с мусором в Южную Корею Политика, 19:09
Лавров назвал несомненной причастность США к удару по Севастополю Политика, 19:08
НКР подтвердило рейтинг Новикомбанка AA-.ru со стабильным прогнозом Кредитные рейтинги, 19:02
3–5 июля в Санкт-Петербурге пройдет Финансовый конгресс Банка России Пресс-релиз, 19:02
Руд ван Нистелрой начал переговоры о возвращении в «Манчестер Юнайтед» Спорт, 19:01
Последний шанс Италии, Чехия потеряла лидера. Что происходит на Евро Спорт, 18:56