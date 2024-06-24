Площадь пожара во Фрязино увеличилась до 5 тыс. кв. м

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Площадь пожара в НИИ во Фрязино достигла 5 тыс. кв. м, тушение осложняет наличие внутри здания баллонов с газовоздушной смесью, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

«Площадь пожара увеличилась до 5 тыс. кв. м. Тушение осложняет наличие внутри здания баллонов с газовоздушной смесью. Пожарные продолжают работу по ликвидации пожара», — говорится в сообщении.

В тушении участвуют более 130 человек и 50 единиц техники.

Пожар начался в девятиэтажном здании, расположенном по адресу: Заводской проезд, 2. Он совпадает с адресом, по которому находится НИИ «Платан». Пожару присвоен третий ранг сложности, причина возгорания пока не известна.

В холдинге «Росэлектроника» (в него входит НИИ) заявили, что горящее здание в конце 1990-х перешло в частную собственность, оно не имеет отношения к компании и оборонной промышленности.

В результате пожара погибли восемь человек, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.