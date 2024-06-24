Двое пожарных отравились при тушении пожара во Фрязино
Двое пожарных пожаловались на отравление продуктами горения при тушении пожара в НИИ во Фрязино, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения», — написал он в телеграм-канале.
Воробьев добавил, что спасателей уже осмотрели, угрозы для их жизни нет.
По словам губернатора, один из пострадавших при пожаре — 34-летний мужчина, он сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации во Фрязино, его подключили к ИВЛ.
На месте работают 16 бригад скорой помощи, уточнил Воробьев.
Пожар возник на территории научно-исследовательского института «Платан» в подмосковном городе Фрязино. Пожару присвоен третий ранг сложности, причина возгорания неизвестна. В холдинге «Росэлектроника» (в него входит НИИ) заявили, что горящее здание в конце 1990-х перешло в частную собственность, оно не имеет отношения к компании и оборонной промышленности.
В пресс-службе МЧС России сообщили РБК, что в здании НИИ, по предварительным данным, находятся девять человек.
По словам губернатора, при пожаре уже погибли два человека.
Пожар в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Видео
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