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Люди выбивают окна в горящем здании НИИ во Фрязино. Видео

Появилось видео с людьми, выбивающими окна в горящем здании во Фрязино

Люди выбивают окна в горящем здании НИИ во Фрязино. Видео
Video

В подмосковном Фрязино загорелось здание НИИ «Платан», огонь охватил с пятого по восьмой этаж. Погибли два человека, сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Площадь возгорания составляет 4 тыс. кв. м, в тушении задействован вертолет.

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Теги
Пожар НИИ Фрязино Московская область МЧС Андрей Воробьев
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