Люди выбивают окна в горящем здании НИИ во Фрязино. Видео
В подмосковном Фрязино загорелось здание НИИ «Платан», огонь охватил с пятого по восьмой этаж. Погибли два человека, сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев.
Площадь возгорания составляет 4 тыс. кв. м, в тушении задействован вертолет.
Пожар в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Видео
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