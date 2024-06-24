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Общество ,  
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Ростовский митрополит попросил прихожанок не носить грязные платки

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Ростовский митрополит Меркурий объяснил правила этикета в церкви и попросил дончанок не носить на голове грязные платки в храме. Он заявил об этом в эфире телеканала «Дон-24».

Митрополит рассказал, что в храме не стоит громко разговаривать, шуметь, привлекать к себе внимание, во время богослужения лучше отключить телефон. Отдельно владыка пояснил, что прихожанкам не следует ходить с распущенными волосами. Это часть традиции, которую церковь бережно хранит, но это не основа веры, подчеркнул глава Донской епархии.

«На прием к президенту вы не придете в шортах или сланцах. Надо понимать, куда вы приходите. Но лучше пусть женщина зайдет в храм в брюках, чем не придет вообще. Если у нее нет с собой платка, нужно, конечно, все равно войти в храм, но не надо класть на голову грязный носовой платок, это нелепо», — пояснил митрополит.

Ростовский митрополит объяснил уход «Вагнера» действием иконы
Политика
Фото:Сергей Пивоваров / РИА Новости

В июне 2023 года ростовский митрополит в связи с мятежом обратился к бойцам ЧВК «Вагнер» с просьбой «не поддаваться соблазну» и «не создавать очаг напряженности» в стране.

Глава Донской епархии заявил в сентябре 2023 года, что во время мятежа ЧВК «Вагнер» Ростову-на-Дону помогло заступничество Донской иконы Божией Матери.

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Теги
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