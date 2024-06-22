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Военная операция на Украине ,  
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Над Курской областью сбили шесть ракет

Врио губернатора Смирнов: над Курской областью сбили шесть украинских ракет
Сюжет
Военная операция на Украине
Шесть украинских ракет сбили над Большесолдатским районом Курской области, сообщил врио губернатора Смирнов. После этого отменили ракетную опасность, действовавшую больше часа. Ранее две ракеты сбили в двух других районах области
Над Курской областью сбили шесть ракет

Над Большесолдатским районом Курской области сбили шесть украинских ракет, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

«Напоминаю, при обнаружении обломков не подходите к ним, а сообщайте на номер 112. Части ракет могут представлять опасность и после сбития», — написал он в телеграм-канале.

В 14:08 мск в Курской области была объявлена ракетная опасность. После сообщения о сбитых ракетах Смирнов объявил об отбое ракетной опасности.

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До этого он сообщил, что 22 июня в Суджанском и Беловском районах области сбили две ракеты, однако система оповещения не сработала вовремя из-за технического сбоя в результате DDoS-атаки на серверы. «Последствия атаки уже устранены», — добавил Смирнов.

Курская область имеет общие границы с украинской Сумской областью. После начала военной операции на Украине регион регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам, в последнее время практически ежедневно объявляется ракетная опасность. 19 мая ракету сбили над Медвенским районом области, к югу от Курска.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Курская область ракета ПВО Алексей Смирнов ракетная опасность

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