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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Суд оставил в СИЗО одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Мухаммадсобир Файзов
Мухаммадсобир Файзов (Фото: moscowcourts / Telegram)

Мосгорсуд решил оставить под стражей одного из предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле», сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении Файзова Музаммадсобира Зокирчоновича (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. — РБК) апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Фигуранту дела о теракте в «Крокусе» выписали штрафы на 2 тыс. руб.
Общество
Далерджон&nbsp;Мирзоев

Басманный суд продлил 16 мая на три месяца арест Файзову и еще трем предполагаемым исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» — Далерджону Мирзоеву, Саидакрами Рачабализоде, Шамсидину Фаридуни (внесены в реестр террористов). Они будут находиться под стражей до 22 августа 2024 года.

Теракт произошел 22 марта. В результате погибли 145 человек, пострадали более 550. Потерпевшими по делу о теракте признали более 1,7 тыс. граждан. В качестве свидетелей допрошены более 800 человек.

Следственный комитет также возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса). По данным «Коммерсанта», фигурантами стали двое сотрудников концертного зала. Им предъявили обвинение, но обоих отпустили под подписку о невыезде.

Теги
«Крокус Сити Холл» Мосгорсуд теракт арест продление
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