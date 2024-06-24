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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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Пашинян выразил соболезнования Путину в связи с терактами в Дагестане

Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Евгения Новоженина / ТАСС)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с террористическими атаками в Дагестане, сообщила пресс-служба премьера республики.

«Уважаемый Владимир Владимирович, с глубокой скорбью воспринял трагическую весть об ужасающих террористических актах в Дербенте и Махачкале, повлекших за собой гибель невинных граждан и сотрудников правоохранительных органов», — говорится в послании.

Пашинян добавил, что Армения осуждает теракты и считает любое проявление насилия недопустимым.

Он попросил от имени армянского народа и от себя лично «передать слова сочувствия и поддержки родным и близким жертв и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

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Нападение боевиков на православные храмы и синагоги, а также пост ДПС в Махачкале и Дербенте произошло вечером 23 июня. Одну из церквей боевики подожгли.

После этого региональное МВД объявило план «Перехват», а Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

В результате всех инцидентов погибли 15 полицейских и четверо мирных жителей.

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Дагестан Никол Пашинян соболезнования Владимир Путин теракт Армения
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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