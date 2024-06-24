Путин поручил продлить срок упрощенной регистрации компаний в спецрайонах

Путин поручил продлить срок упрощенной регистрации компаний в САР до 2025 года

Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / File Photo / Reuters)

Правительство России продлит до конца 2025 года период действия упрощенного режима регистрации международных компаний и международных фондов в специальных административных районах (САР). Распоряжение подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на сайте Кремля.

Соответствующие поправки кабмин должен внести в законодательство до 1 июля.

Упрощенный режим регистрации в САР предусматривает для бизнеса возможность не предоставлять ряд документов, если это невозможно.

Весной 2022 года российским компаниям разрешили создавать фонды для управления активами. Минимальный взнос в таком фонде должен быть от 100 млн руб. (при регистрации на территории России). При регистрации в САР оценочная стоимость активов должна составлять не менее 5 млрд руб. Международные личные фонды в САР можно создать в порядке редомициляции («переезда» из иностранной юрисдикции) или создания новой структуры (инкорпорации).

Специальные административные районы для бизнеса действуют с 2018 года на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининградской области. САР являются альтернативой зарубежным офшорам, задача районов — привлечь в российскую юрисдикцию компании, зарегистрированные за рубежом. В январе в калининградский офшор перевели юрлицо «Яндекса». В апреле в САР на Русском острове зарегистрировался сотый резидент, общий объем активов резидентов превышает 5,5 трлн руб.