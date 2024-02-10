В Минэке рассказали о сходстве «русских офшоров» с Гонконгом и Джерси

Специальные административные районы в Калининграде и Приморье переняли лучшие практики мировых офшоров, считает первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. После введения санкций их востребованность у бизнеса выросла

Илья Торосов (Фото: Андрей Махотин / РБК)

Корпоративное право, регулирующее специальные административные районы (САР) на острове Октябрьский в Калининграде и острове Русский в Приморье, учитывает потребности бизнеса и перенимает лучшие практики таких офшорных юрисдикций, как Гонконг и остров Джерси. Такое мнение высказал в беседе с РБК первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

«Новые возможности в САР — это целое новое корпоративное право. Почему я говорю, что оно лучше? Потому что мы пишем его, учитывая потребности бизнеса, во взаимодействии с бизнесом. Мы взяли все лучшее из других юрисдикций, начиная от Гонконга и заканчивая островом Джерси», — сказал он.

Всего, по словам Торосова, в САР сейчас зарегистрировано 344 участника. Это 273 международные компании и два международных общественно-полезных фонда на острове Октябрьский и 69 международных компаний на острове Русский. В 2023 году в САР переехало 200 новых резидентов (в два раза больше, чем в 2022 году). Для сравнения: в 2021 году в обоих САР зарегистрировалось только 27 компаний, говорит замминистра.

Режим специальных административных районов действует с августа 2018 года. Районы создают условия для привлечения зарубежного бизнеса и инвестиций, в том числе с российскими «корнями», из иностранных юрисдикций. Об особой привлекательности САР заговорили в 2022 году после введения санкций.

Новые возможности спецрайонов

Темпы переезда бизнеса в САР нарастают, однако это связано не только с санкциями, считает Торосов. «Из года в год мы значительно расширяем инструментарий САР», — подчеркнул он.

В частности, с 2023 года создана возможность инкорпорировать бизнес в САР, а не только «перевозить» его. «То есть теперь создать международную компанию в САР может и иностранный учредитель при определенных условиях», — пояснил первый замминистра. Первая компания, основанная таким образом, уже появилась — это международная компания, акционерное общество (МКАО) «Яндекс». Она была зарегистрирована в декабре прошлого года на острове Октябрьский.

Торосов также назвал другие правовые новации специальных административных районов:

в прошлом году у резидентов САР появилась возможность смены учредителя международного фонда;

изменился подход к формированию коллегиального органа управления общественно-полезного фонда (унитарной некоммерческой организации, преследующей благотворительные или культурные цели). Теперь допускается участие юрлиц в его составе;