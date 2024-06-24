Журналиста Пивоварова оштрафовали за нарушение деятельности иноагента

Алексей Пивоваров (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Таганский суд Москвы назначил административный штраф журналисту, создателю и основному ведущему YouTube-канала «Редакция» Алексею Пивоварову (признан Минюстом иноагентом) за нарушение порядка деятельности иностранного агента, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в сумме 30 тыс. руб.», — отметили в пресс-службе.

В сообщении не уточняется, что именно нарушил Пивоваров. Его привлекли по ч. 4 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях, статья в этой части запрещает создавать и распространять материалы иноагентов, в том числе через СМИ и интернет, направляемые ими в органы публичной власти, образовательные организации и другие органы в связи с их деятельностью в качестве иноагентов без соответствующей маркировки.

В начале апреля Пресненский суд Москвы штрафовал Пивоварова на ту же сумму за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете по ч. 5 ст. 19.34 КоАП.

Журналиста внесли в реестр иноагентов летом 2022 года.