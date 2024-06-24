Второго фигуранта дела о мошенничестве в ликвидации шахт отправили в СИЗО

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Никулинский суд Москвы отправил под арест второго фигуранта дела о мошенничестве в подведомственном Минэнерго государственном учреждении по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт (ГУРШ). Об этом сообщает пресс-служба объединенных судов столицы в телеграм-канале.

«Шагиняну Роберту Альбертовичу суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 августа 2024 года», — говорится в сообщении.

Суд также отправил в СИЗО главу ГУРШ Андрея Моисеенкова.

«Коммерсант» называет Шагиняна бенефициаром компаний, получивших почти все госконтракты от ГУРШ.

По версии следствия, сотрудники учреждения вступили в преступный сговор с представителями ООО «Шахтастрой» и ООО «Сибстройинвест» с целью хищений в особо крупном размере средств Минэнерго. По информации из открытых источников, Роберт Шагинян являлся учредителем компании «Шахтастрой».

Поводом для уголовного дела стали работы по ликвидации 37 шахт Кизеловского угольного бассейна в Пермском крае, сообщили источники «Коммерсанта». В 1996 году их признали нерентабельными, последние шахты были закрыты в 2002 году. Ликвидацией последствий занялось ГУРШ.

По версии следователей, в 2014-2023 годы ГУРШ отдало почти все госконтракты на 7 млрд руб. четырем подрядчикам — помимо «Шахтастрой» и «Сибстройинвест» учреждение имело договоры с «Промстроем» и «Транспортником». Однако ход работ по ликвидации закрытых шахт и приведению в порядок окружающей среды они не проконтролировали. В частности, подрядчики не снесли здания и фундаменты, оставили мусор на берегах рек, не рекультивировали отвалы извлеченных пород и допустили попадание некачественной воды в реки.

Главу ГУРШ Моисеенкова задержали утром 18 июня на рабочем месте. В рамках расследования сотрудники ФСБ и МВД провели более 50 обысков и других следственных мероприятий в Москве, Московской области, Ростовской, Кемеровской и Калининградской областях и в Пермском крае.