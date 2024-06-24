Мужчина при задержании полицией в Баку убил четырех человек

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Мужчина открыл стрельбу во время задержания сотрудниками полиции в Хазарском районе Баку. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба МВД Азербайджана в телеграм-канале.

На сотрудников правоохранительных органов напал находящийся в розыске и неоднократно судимый гражданин Ровшан Аллахвердиев. В момент задержания он попытался скрыться.

«Он открыл огонь из охотничьего ружья марки «Ланкастер» и убил трех полицейских и одного мирного жителя», — говорится в сообщении.

Позднее Аллахвердиева ликвидировали сотрудники полиции. По факту нападения возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

В воскресенье, 23 июня, неизвестные обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, позднее в Махачкале боевики напали на пост ДПС. Еще одна перестрелка произошла спустя несколько часов в селе Сергокала, которое находится неподалеку от Дербента. В результате нападений террористов погибли более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских, ликвидированы шесть боевиков.

Следственный комитет завел дело о теракте — ст. 205 Уголовного кодекса. В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.