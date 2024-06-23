Над Белгородской областью сбили три снаряда РСЗО «Вампир»

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир», запущенные украинской стороной, сообщило Минобороны России.

Попытка атаки со стороны Украины, по данным ведомства, была пресечена около 11:15 мск. «Дежурными средствами ПВО три реактивных снаряда РСЗО «Вампир» уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

В период с 11:12 до 11:31 в Белгороде, Шебекино и их окрестностях была объявлена ракетная опасность. В это же время ТАСС сообщил, что в городе прогремели несколько взрывов.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о нескольких воздушных целях, сбитых на подлете к Белгороду. Местные жители не пострадали. Однако в Белгороде был поврежден коммерческий объект, отметил глава региона. В Белгородском районе, по его словам, есть повреждения частных домов в селах Никольское и Таврово и поселке Дубовое.