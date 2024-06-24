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Военная операция на Украине ,  
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Конгрессвумен раскритиковала удар ВСУ по Севастополю

Конгрессвумен Грин выступила с критикой удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Правительство Севастополя / ТАСС
Фото: Правительство Севастополя / ТАСС

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин (республиканка) раскритиковала в своем X (Twitter) удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю.

«Этого не должно было произойти. Представьте, что Россия, используя российский спутник, выпустила кассетные боеприпасы по пляжу во Флориде», — привела пример Грин. Она отметила, что единственная граница, которую должны защищать власти США, — это американская, а «Конституция обязывает федеральное правительство защищать штаты».

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Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ

Днем 23 июня расчеты ПВО сбили несколько ракет над Севастополем, осколки упали в прибрежной зоне. «Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города», — рассказали в Минобороны.

Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Пострадали еще 151 человек, госпитализированы 82. В Крыму объявили 24 июня днем траура.

Марджори Тейлор Грин неоднократно выступала за прекращение военной поддержки Киева. По ее словам, США не справляются с контролем южных границ, где находится Мексика, а все, что слышат в Вашингтоне, — это «война на Украине». Грин подчеркнула, что единственная война, которую должны вести США, — против мексиканских картелей.

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Теги
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